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Власть

Миграционные и санкционные вопросы обсудили в МИД Кыргызстана с послом США

Миграционные и санкционные вопросы обсудили в МИД Кыргызстана с послом США.

По данным пресс-службы внешнеполитического ведомства, состоялась встреча заместителя министра иностранных дел КР Медера Абакирова с послом США Лесли Вигери. В ней также принял участие заместитель министра экономики и коммерции Назарбек Малаев.

Стороны обсудили актуальные вопросы кыргызско-американского сотрудничества, включая экономическое и техническое взаимодействие, миграционные и санкционные вопросы, а также участие Кыргызстана в международных инициативах.

Кыргызская сторона выразила заинтересованность в продолжении диалога с целью поиска сбалансированных решений по затронутым вопросам. Дипломат подтвердил готовность американской стороны к сотрудничеству в рамках существующих двусторонних механизмов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/318891/
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