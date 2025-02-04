Миграционные и санкционные вопросы обсудили в МИД Кыргызстана с послом США.

По данным пресс-службы внешнеполитического ведомства, состоялась встреча заместителя министра иностранных дел КР Медера Абакирова с послом США Лесли Вигери. В ней также принял участие заместитель министра экономики и коммерции Назарбек Малаев.

Стороны обсудили актуальные вопросы кыргызско-американского сотрудничества, включая экономическое и техническое взаимодействие, миграционные и санкционные вопросы, а также участие Кыргызстана в международных инициативах.

Кыргызская сторона выразила заинтересованность в продолжении диалога с целью поиска сбалансированных решений по затронутым вопросам. Дипломат подтвердил готовность американской стороны к сотрудничеству в рамках существующих двусторонних механизмов.