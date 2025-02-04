Сколько заработали госпредприятия в 2024 году, рассказали в кабмине

Заместитель председателя кабмина Бакыт Торобаев провел совещание по итогам деятельности государственных предприятий и акционерных обществ с государственной долей в уставном капитале за 2024 год и планам на 2025 год.

Согласно отчету Государственного агентства по управлению государственным имуществом, кабинет министров сейчас является акционером в 43 акционерных обществах, функционирующих в различных секторах экономики.

Активы государственных предприятий по итогам 2024 года по сравнению с 2023-м увеличились на 73 миллиарда 575,5 миллиона сомов и достигли общей суммы 410 миллиардов 210,2 миллиона сомов. Чистая прибыль государственных предприятий в прошлом году составила 36 миллиардов 153,2 миллиона сомов и увеличилась по сравнению с 2023 годом на 7 миллиардов 375 миллионов сомов.

Бакыт Торобаев дал ряд поручений руководителям государственных предприятий и акционерных обществ с государственной долей по усилению работы по вопросам корпоративного управления для акционерных обществ, повышению стандартов качества предоставляемых услуг, созданию новых рабочих мест, увеличению чистой прибыли на первое полугодие 2025 года и усилению работы по привлечению инвестиций в страну.