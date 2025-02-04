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Власть

До 200 сомов за час. Депутат предлагает увеличить стоимость парковки на рынках

На заседании парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции депутат Арсланбек Эгембердиев предложил увеличить стоимость парковки на рынках и крупных торговых центрах до 200 сомов.

По его словам, парковочные места занимают работники торговых площадок, а для клиентов мест не остается.

«Почему не вводите тариф в 200-100 сомов? Если в ЦУМе, например, установите 100 сомов, то его сотруднику невыгодно будет приезжать на работу на личном авто. За весь рабочий день у него за парковку вышло бы 1,2 тысячи сомов, и он бы предпочел приезжать на работу на общественном транспорте», — спросил Арсланбек Эгембердиев у вице-мэра Жамалбека Ырсалиева.

Депутат добавил, что 100-200 сомов за час парковки не будет обременительным для обычных граждан, так как они не проводят по 10 часов на рынках и ТЦ. 

Жамалбек Ырсалиев в ответ заявил, что предложение хорошее и согласен с депутатом. Чиновник обещал навести порядок по этому вопросу, но когда и как не уточнил.
Ссылка: https://24.kg/vlast/318884/
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