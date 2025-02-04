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Власть

Реконструкцию и модернизацию здания ОАО «Учкун» обещает управделами президента

Модернизацию и реконструкцию здания ОАО «Учкун» обещает управляющий делами президента страны Каныбек Туманбаев.

Он, посетив предприятие и ознакомившись с текущим состоянием и ходом проводимых работ, предложил план полной реконструкции и модернизации устаревших и заброшенных помещений здания.

Проект позволит улучшить работу госучреждения «Кызмат», развивать цифровизацию в стране и создать комфортные условия для сотрудников, работающих в сфере цифровых технологий.

В «Учкуне» будут оборудованы современные рабочие пространства и установлены новые серверы для развития цифровизации в КР.
Ссылка: https://24.kg/vlast/318854/
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