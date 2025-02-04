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Власть

Нужно изучить. Комитет Жогорку Кенеша снял с повестки законопроект о СМИ

Комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту снял законопроект о СМИ с повестки.

Соответствующее предложение внес вице-спикер Нурбек Сыдыгалиев.

«Нам нужно сесть и разобрать этот документ, уточнить. А то сейчас все проголосуют против законопроекта, и он уйдет на шесть месяцев на доработку. Поэтому предлагаю рассмотреть его на следующей неделе», — сказал он.

Депутаты поддержали коллегу.

Отметим, в январе на рассмотрение нардепов поступил компромиссный вариант законопроекта о СМИ.

Это шестая версия закона о средствах массовой информации, доработанного Министерством культуры совместно с медиасообществом и юристами. Документом предусмотрены запрет на цензуру, защита источников информации и указаны нормы, в каких случаях деятельность СМИ может быть прекращена или приостановлена.
Ссылка: https://24.kg/vlast/318844/
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