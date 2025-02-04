Назначение мэров Оша и Бишкека. Депутаты одобрили законопроект в первом чтении

Комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту одобрил поправки в законы «О статусе столицы» и «О статусе Оша» в первом чтении.

Инициаторы проекта закона — депутаты Чынгыз Ажибаев, Ырысбек Атажанов, Русланбек Жакышов, Кубанычбек Самаков, Динара Ашимова.

Согласно поправкам, главы Бишкека и Оша назначаются и освобождаются от должности президентом. Среди оснований для увольнения градоначальников может стать несоответствие их деятельности принятым решениям и политике, проводимой политическим руководством.

Должности мэров Бишкека и Оша могут занимать лица, имеющие высшее образование, стаж работы на государственных и/или муниципальных должностях по совокупности не менее десяти лет, из них на руководящих должностях — пять лет, либо лица, имеющие стаж работы на государственной и муниципальной службе не менее 15 лет, либо лица, имеющие опыт руководящей работы не менее десяти лет в сферах, не связанных с осуществлением деятельности на государственной или муниципальной службе.

Кандидат на должность градоначальника должен владеть государственным языком в объеме, необходимом для осуществления профессиональной деятельности.