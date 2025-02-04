Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности разработало проект закона «О крестьянском и семейном фермерском хозяйстве». В ведомстве пояснили цель — установление правовых основ их развития. Документ вынесен на общественное обсуждение.

Минсельхоз напоминает, что ранее Кыргызстан принял обязательство по развитию семейных фермерских хозяйств в соответствии с решением Генеральной Ассамблеи ООН о провозглашении Десятилетия семейных фермерских хозяйств до 2028 года.

«Семейные фермерские хозяйства составляют основу аграрной отрасли, которые отличаются малыми размерами и использованием высокомотивированного труда членов родственного коллектива. Они демонстрируют высокий уровень рыночной адаптивности и жизнеспособности.

Семейные фермерские хозяйства способны сыграть важную роль в развитии сельских территорий, наполнении местных агропродовольственных рынков качественными продуктами сельского хозяйства и, что особенно важно, способствовать устойчивому росту потенциала предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, поставив им сельскохозяйственную продукцию для переработки.

Как показывает мировой опыт, семейные фермерские хозяйства остаются одним из наиболее жизнеспособных субъектов общества, а связь с традицией составляет их конструктивный потенциал и залог устойчивости», — говорится в справке-обосновании.

По данным профильного ведомства, в аграрном секторе экономики семейные фермерские хозяйства, несмотря на наличие их объективной востребованности, не представлены в сельскохозяйственном производстве как основные субъекты, им не созданы правовые, экономические и социальные условия развития.

Минсельхоз предлагает считать крестьянское хозяйство коммерческой организацией.

Предлагается также разработать и принять дорожную карту развития семейного фермерства на 2026-2030 годы и утвердить проект развития семейного фермерства «Там арка».