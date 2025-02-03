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Власть

Депутат Арсланбек Малиев потребовал от ЖК вернуть ему деньги за поездку в Баку

На заседании парламентского комитета по международным делам депутат Арсланбек Малиев пожаловался, что Жогорку Кенеш не возмещает ему расходы на рабочую поездку в Азербайджан, куда он ездил полгода назад.

«Комитет в августе меня отправлял в Баку. Уже полгода, как не решается вопрос с финансированием. Я поездку оплатил из своего кармана», — сказал Арсланбек Малиев.

Председатель комитета Улан Примов ответил, что на тот момент сессия парламента была закрыта, комитеты не работали. «Все будет решаться в рамках закона, я в курсе», — сказал он.

Кто-то в зале попросил не поднимать личные вопросы на заседании.

«Это общий вопрос. Меня комитет туда отправил. Есть постановление. До сих пор не оплатили билеты», — разозлился депутат.

Напомним, 1 сентября 2024 года Арсланбек Малиев участвовал в парламентских выборах в Азербайджане в качестве наблюдателя от Межпарламентской ассамблеи государств — участников СНГ.
Ссылка: https://24.kg/vlast/318794/
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