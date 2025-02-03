Об условиях работы кыргызско-турецкой больницы в Бишкеке рассказали депутатам ЖК

На рассмотрение Жогорку Кенеша внесена ратификация соглашения между кабинетом министров и правительством Турции о совместном управлении Бишкекской государственной больницей кыргызско-турецкой дружбы имени Реджепа Тайипа Эрдогана.

Соглашение, составленное на пять лет, предусматривает, что финансирование деятельности больницы полностью будет вестись турецкой стороной. Каждые пять лет после продления соглашения турецкая сторона будет выделять $32 миллиона. Расходы на персонал своих соотечественников Турция будет оплачивать напрямую, без перевода в бюджет больницы.

Кроме того, в год максимум 20 врачей из Кыргызстана будут проходить обучение в Турции для дальнейшего трудоустройства в этой больнице.

Отметим, что в отношении сооплаты пациентов, платы за обследование, диагностику и лечение при наличии тарифов, установленных законодательством Кыргызстана, применяются цены, установленные законодательством КР.

Заместитель министра здравоохранения Каарманбек Байдавлетов проинформировал, что сейчас в больнице работают 12 кыргызских врачей и 9 турецких, а также 30 медсестер – гражданок Кыргызстана и 19 медсестер — гражданок Турции.