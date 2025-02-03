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Власть

Форум женщин-депутатов парламента избрал Айсулуу Мамашову своим председателем

Форум женщин-депутатов Жогорку Кенеша избрал Айсулуу Мамашову своим председателем. Ранее форумом руководила ее коллега — нардеп Лейла Лурова.

На встрече женщин-депутатов она отчиталась о проделанной работе. В 2024 году форум поддержал открытие кризисного центра для женщин и детей, пострадавших от насилия, а также создан государственный центр «Единое окно» для комплексной поддержки женщин и детей.

«Основная цель форума — повышение политического участия женщин и внедрение гендерной чувствительности в социальную, экономическую и политическую сферы. Форум активно взаимодействовал с женщинами-депутатами местных кенешей, поддерживал детские дома, больницы и организовывал круглые столы по защите прав женщин в местах лишения свободы», — сказала Лейла Лурова.
Ссылка: https://24.kg/vlast/318678/
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