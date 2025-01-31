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Власть

Кыргызстанцы совершают преступления в России и сбегают на родину

Кыргызстанцы совершают преступление в отношении соотечественников в России и убегают на родину, тем самым оставаясь безнаказанными. Об этом на совместном заседании парламентской фракции «Альянс» и депутатской группы «Элдик» сообщил председатель объединения кыргызстанских мигрантов в Москве Руслан Эшимов.

По его словам, преступления связаны с крупным мошенничеством, нанесением телесных повреждений.

«Потом они нагло уезжают в Кыргызстан, в то время как пострадавшие кыргызстанцы в России на них пишут заявления. В КР заявления ни в МВД, ни в прокуратуре не принимают, так как преступление совершено на территории другой страны. Надо внести изменения в законодательство. Столько мошенников, преступников ходят в Кыргызстане и смеются над потерпевшими», — рассказал Руслан Эшимов.

Он заметил, что раньше члены ОПГ помогали обманутым гражданам вернуть деньги, сейчас такого нет.
Ссылка: https://24.kg/vlast/318516/
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