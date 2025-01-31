12:44
USD 87.45
EUR 91.14
RUB 0.89
Власть

Более 70 тысяч кыргызстанцев должны легализовать свое пребывание в России

72 тысячи кыргызстанцев должны до 30 апреля 2025 года легализовать свое пребывание в России. Об этом на совместном заседании парламентской фракции «Альянс» и депутатской группы «Элдик» сообщил заместитель министра труда, социального обеспечения и миграции Бакыт Дарманкул уулу.

По его словам, этот серый список российская сторона предоставляла бывшему министру Жылдыз Полотовой во время ее визита в Москву в октябре 2024-го. С ним можно ознакомиться на сайте migrant.kg.

Напомним, иностранные граждане, находящиеся в РФ с нарушением режима пребывания, с 1 января по 30 апреля этого года обязаны самостоятельно выехать за пределы России или урегулировать свое правовое положение в этом государстве.

Посольство Кыргызстана обратило внимание соотечественников на возможность урегулирования своего положения без выезда из РФ.

Для этого необходимо до 30 апреля включительно обратиться в территориальные органы МВД России с соответствующим заявлением о продлении срока временного пребывания в стране и предоставить заверенную работодателем копию трудового или гражданско-правового договора.
Ссылка: https://24.kg/vlast/318507/
просмотров: 379
Версия для печати
Материалы по теме
Указ о легализации автомобилей с иностранными номерами подписал президент
С 1 января 2025 года в РФ вводят новые правила оформления сим-карт
Бизнес сможет легализовать остатки товара, купленного в период работы по патенту
Депутаты ЖК обсудили с коллегами из Госдумы положение мигрантов в России
Цены на уран резко выросли после введения РФ временных ограничений на экспорт
Депортация кыргызстанцев из Москвы. Комментарий посольства КР в России
Более тысячи мигрантов легализовали через фиктивные компании в Москве — МВД РФ
В Кыргызстане продлили сроки добровольного декларирования активов
Медведев предложил запретить сезонным рабочим-мигрантам привозить семьи в Россию
Google ограничил регистрацию аккаунтов на российские телефонные номера
Популярные новости
Против расточительства при проведении тоев депутаты предлагают очередной закон Против расточительства при проведении тоев депутаты предлагают очередной закон
МИД КР&nbsp;ответил на&nbsp;обвинения депутата Малиева в&nbsp;адрес посольства в&nbsp;Германии МИД КР ответил на обвинения депутата Малиева в адрес посольства в Германии
Эфиопия потребовала от&nbsp;Великобритании возвращения древних сокровищ Эфиопия потребовала от Великобритании возвращения древних сокровищ
Мэр Бишкека демонстративно покинул заседание фракций БГК Мэр Бишкека демонстративно покинул заседание фракций БГК
Бизнес
Группа компаний &laquo;Газпром&raquo; перевела в&nbsp;бюджет КР&nbsp;7,4 миллиарда сомов за&nbsp;2024 год Группа компаний «Газпром» перевела в бюджет КР 7,4 миллиарда сомов за 2024 год
Стимулирующая лотерея &laquo;Новогоднее волшебство вашим детям&raquo; успешно завершена Стимулирующая лотерея «Новогоднее волшебство вашим детям» успешно завершена
&laquo;Яндекс Плюс&raquo; от&nbsp;MEGA 90&nbsp;дней БЕСПЛАТНО «Яндекс Плюс» от MEGA 90 дней БЕСПЛАТНО
&laquo;Элдик Банк&raquo; получил высокий ESG-рейтинг «Элдик Банк» получил высокий ESG-рейтинг
31 января, пятница
12:41
Группа компаний «Газпром» перевела в бюджет КР 7,4 миллиарда сомов за 2024 год Группа компаний «Газпром» перевела в бюджет КР 7,4 милл...
12:34
В России перестали регистрировать иностранцев на три месяца после въезда
12:19
Днем — спортзал, вечером — дом культуры. Госстрой о системе планировки зданий
12:02
Кыргызстанцы совершают преступления в России и сбегают на родину
12:02
Не выдавать справки тем, кто не застраховал жилье, предлагают чиновники