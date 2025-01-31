Более 70 тысяч кыргызстанцев должны легализовать свое пребывание в России

72 тысячи кыргызстанцев должны до 30 апреля 2025 года легализовать свое пребывание в России. Об этом на совместном заседании парламентской фракции «Альянс» и депутатской группы «Элдик» сообщил заместитель министра труда, социального обеспечения и миграции Бакыт Дарманкул уулу.

По его словам, этот серый список российская сторона предоставляла бывшему министру Жылдыз Полотовой во время ее визита в Москву в октябре 2024-го. С ним можно ознакомиться на сайте migrant.kg.

Напомним, иностранные граждане, находящиеся в РФ с нарушением режима пребывания, с 1 января по 30 апреля этого года обязаны самостоятельно выехать за пределы России или урегулировать свое правовое положение в этом государстве.

Посольство Кыргызстана обратило внимание соотечественников на возможность урегулирования своего положения без выезда из РФ.

Для этого необходимо до 30 апреля включительно обратиться в территориальные органы МВД России с соответствующим заявлением о продлении срока временного пребывания в стране и предоставить заверенную работодателем копию трудового или гражданско-правового договора.