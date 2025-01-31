Президент Кыргызстана наградил предпринимателей медалями и званиями

Президент Садыр Жапаров подписал Указ «О награждении государственными наградами Кыргызской Республики», направленный на поощрение граждан и компаний, внесших значительный вклад в развитие экономики страны. Медалями, почетными званиями и грамотами отмечено более 20 представителей бизнеса, сообщила пресс-служба главы государства.
Медаль «Данк» за вклад в экономику получили:
-
Равшан Абдурахимов (ООО «Салих ЛТД», Аламединский район) — за развитие производственного сектора;
-
Шайлоогул Майлиева (ООО «Прод Импекс», Бишкек) — за вклад в продовольственную безопасность;
-
Нургуль Малабаева (ОАО «Ак-Куу», Сокулукский район) — за лидерство в сельскохозяйственной отрасли;
-
Акылбек Маматов (ООО «Альфа Ойл», Бишкек) — за развитие энергетического сектора;
-
Аскарбек Маметжанов (ООО «АЛАЙКУ Органикс», Кара-Суйский район) — за продвижение органического производства;
-
Суюндюк Кадыров (ООО «Кант-Сут», Иссык-Атинский район) — за вклад в молочную промышленность;
-
Азамат Осмонбаев (ООО «Маслоэкстракционный завод «Альфа», Иссык-Атинский район) — за развитие перерабатывающих технологий.
Заслуженные предприниматели Кыргызстана:
-
Нурбек Абдрахманов (ОАО «Каинды-Кант», Панфиловский район) — за развитие строительной отрасли;
-
Рысгүл Акимжанова (ООО «Бай Элим Компани», Бишкек) — за вклад в агропромышленный комплекс;
-
Эрлист Акунбеков (ООО «Бай Дыйкан», Бишкек) — за поддержку фермерских хозяйств;
-
Денис Гайворонский (ООО «Кондитерский дом «Куликовский», Бишкек) — за развитие пищевой промышленности;
-
Мырзабек Орумбаев (ООО «Адал Азык», Иссык-Атинский район) — за продвижение качественных продуктов питания;
-
Туратбек Укубаев (ЗАО «Аталык Групп», Иссык-Атинский район) — за многолетний вклад в агробизнес.
Почетные грамоты получили:
-
Павел Дехтярев (ОАО «Кантский цементный завод») — за развитие промышленности;
-
Павел Кочергин (ООО «Умай Групп», Бишкек) — за инвестиции в инфраструктурные проекты;
-
Кудретилла Маматов (СХКК «Ноокат алмасы», Бишкек) — за вклад в садоводство;
-
ЗАО «Кока-Кола-Бишкек-Ботлерс» — за устойчивое развитие и социальную ответственность.