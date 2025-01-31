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Власть

Президент Кыргызстана наградил предпринимателей медалями и званиями

Президент Садыр Жапаров подписал Указ «О награждении государственными наградами Кыргызской Республики», направленный на поощрение граждан и компаний, внесших значительный вклад в развитие экономики страны. Медалями, почетными званиями и грамотами отмечено более 20 представителей бизнеса, сообщила пресс-служба главы государства.

Медаль «Данк» за вклад в экономику получили: 

  • Равшан Абдурахимов (ООО «Салих ЛТД», Аламединский район) — за развитие производственного сектора;

  • Шайлоогул Майлиева (ООО «Прод Импекс», Бишкек) — за вклад в продовольственную безопасность;

  • Нургуль Малабаева (ОАО «Ак-Куу», Сокулукский район) — за лидерство в сельскохозяйственной отрасли;

  • Акылбек Маматов (ООО «Альфа Ойл», Бишкек) — за развитие энергетического сектора;

  • Аскарбек Маметжанов (ООО «АЛАЙКУ Органикс», Кара-Суйский район) — за продвижение органического производства;

  • Суюндюк Кадыров (ООО «Кант-Сут», Иссык-Атинский район) — за вклад в молочную промышленность;

  • Азамат Осмонбаев (ООО «Маслоэкстракционный завод «Альфа», Иссык-Атинский район) — за развитие перерабатывающих технологий.

 Заслуженные предприниматели Кыргызстана:

  • Нурбек Абдрахманов (ОАО «Каинды-Кант», Панфиловский район) — за развитие строительной отрасли;

  • Рысгүл Акимжанова (ООО «Бай Элим Компани», Бишкек) — за вклад в агропромышленный комплекс;

  • Эрлист Акунбеков (ООО «Бай Дыйкан», Бишкек) — за поддержку фермерских хозяйств;

  • Денис Гайворонский (ООО «Кондитерский дом «Куликовский», Бишкек) — за развитие пищевой промышленности;

  • Мырзабек Орумбаев (ООО «Адал Азык», Иссык-Атинский район) — за продвижение качественных продуктов питания;

  • Туратбек Укубаев (ЗАО «Аталык Групп», Иссык-Атинский район) — за многолетний вклад в агробизнес.

Почетные грамоты получили: 

  • Павел Дехтярев (ОАО «Кантский цементный завод») — за развитие промышленности;

  • Павел Кочергин (ООО «Умай Групп», Бишкек) — за инвестиции в инфраструктурные проекты;

  • Кудретилла Маматов (СХКК «Ноокат алмасы», Бишкек) — за вклад в садоводство;

  • ЗАО «Кока-Кола-Бишкек-Ботлерс» — за устойчивое развитие и социальную ответственность.
Ссылка: https://24.kg/vlast/318488/
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