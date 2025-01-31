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Власть

Трамп снова грозит БРИКС 100-процентными пошлинами в случае отказа от доллара

Президент США Дональд Трамп снова пригрозил странам БРИКС введением 100-процентных пошлин за попытки создать альтернативу доллару в международной торговле. Об этом он написал в своем аккаунте в TRUTH Social.

«Мы потребуем от этих, по всей видимости, враждебных государств дать обязательство не создавать новую валюту БРИКС и не поддерживать любую другую валюту для замены могучего американского доллара», — отметил лидер Соединенных Штатов.

Помимо введения пошлин, он пригрозил странам БРИКС закрытием американского рынка в случае, если они попытаются заменить доллар другой валютой. Эти меры могут включать экспортный контроль, обвинения в валютной манипуляции и введение тарифов.

В начале декабря 2024 года Дональд Трамп уже угрожал государствам, входящим в БРИКС, 100-процентными тарифами, если они откажутся от доллара в пользу собственной валюты.

БРИКС (BRICS — сокращение от Brazil, Russia, India, China, South Africa) — объединение Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР, ОАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии. Организация основана в июне 2006-го в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии, Китая. С 2009 года главы стран БРИКС ежегодно встречаются на официальных саммитах в председательствующем государстве.
Ссылка: https://24.kg/vlast/318474/
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