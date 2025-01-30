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Власть

Безымянной вершине в Кыргызстане присвоили название «Пик ООН». Закон подписан

Президент Садыр Жапаров подписал закон о присвоении безымянной горной вершине в районе ледника Южный Инильчек Сары-Джазского хребта Тянь-Шаня географического названия «Пик Организации Объединенных Наций». Высота вершины — 5 тысяч 576 метров.

Согласно документу, присвоение названия направлено на укрепление сотрудничества Кыргызстана с ООН и соответствует государственным интересам республики.

КР вступила в ООН 2 марта 1992 года. Организация оказывает стране поддержку в реализации реформ и достижении Целей устойчивого развития.

Присвоение названия горной вершине инициировано указом главы государства от 1 июля 2024-го. Кабмину было поручено разработать соответствующий законопроект, который затем внесли на рассмотрение парламента. Документ принят Жогорку Кенешем 25 декабря прошлого года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/318456/
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