Трамп заявил о строительстве нового центра для «опасных мигрантов» в Гуантанамо

Власти США планируют создать на военно-морской базе в Гуантанамо, где уже действует тюрьма, новый центр содержания мигрантов. Он сможет вместить до 30 тысяч человек. Об этом пишет DW.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что в центре будут размещены «наиболее опасные преступники-нелегалы, представляющие угрозу американскому народу». Он также подчеркнул, что некоторые из них «настолько опасны», что страны их происхождения отказываются принимать их обратно.

Уполномоченный Дональда Трампа по охране границ Том Хоман уточнил, что спеццентр предназначен для «худших из худших» и власти США планируют его расширение.

В Гуантанамо уже существует тюрьма для мигрантов — она находится отдельно от колонии строгого режима для подозреваемых в терроризме иностранцев. Спеццентр на Кубе создан в 2002 году тогдашним президентом Штатов Джорджем Бушем для содержания иностранных боевиков, подозреваемых в участии в теракте 11 сентября 2001-го. В тюрьме до сих пор содержатся 15 заключенных.

Бывшие лидеры США Барак Обама и Джо Байден неоднократно заявляли о своем намерении закрыть тюрьму, однако им удалось лишь сократить число заключенных. Тюрьма в Гуантанамо известна массовыми обвинениями в пытках заключенных и нарушением их прав.