Грузия заявила, что прекращает работу в Парламентской ассамблее Совета Европы

Грузия прекращает работу в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Об этом сообщает Первый канал Грузии.
Глава делегации в этой организации Тея Цулукиани заявила об этом после принятия в ПАСЕ резолюции по полномочиям грузинской делегации.
Ассамблея ратифицировала полномочия грузинской делегации, но с ограничениями и значительными оговорками, в том числе об организации новых парламентских выборов и освобождении до апрельской сессии ПАСЕ «всех политических заключенных».
По словам Теи Цулукиани, многие оговорки в документе неприемлемы, так как несправедливы и лишены основания. Категорически неприемлемой и нарушающей суверенитет Грузии она назвала оговорку, которая касается выборов.
«С нашей стороны принятие этой оговорки было бы равноценно предательству наших избирателей и, соответственно, большинства нашего общества», — заявила она.
Тея Цулукиани добавила, что грузинская делегация возобновит работу в ПАСЕ только после того, как изменится «несправедливое отношение к грузинскому государству и народу» и «прекратится шантаж», но Грузия как государство остается членом Совета Европы.
ПАСЕ — международная парламентская организация, один из главных уставных органов Совета Европы. Основана 5 мая 1949 года. Состоит из представителей парламентов всех государств – членов Совета Европы.
Полномочия ПАСЕ:
- готовит рекомендации для комитета министров СЕ, резолюции (в которых выражает собственную позицию по какому-либо вопросу);
- направляет наблюдателей за выборами в государствах-членах;
- дает экспертную оценку национальному законодательству;
- оценивает деятельность международных организаций, например ООН или НАТО, на предмет соответствия стандартам прав человека.