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Власть

Грузия заявила, что прекращает работу в Парламентской ассамблее Совета Европы

Грузия прекращает работу в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Об этом сообщает Первый канал Грузии.

Первого канала Грузии
Фото Первого канала Грузии. Глава делегации Тея Цулукиани заявила, что Грузия прекращает работу в ПАСЕ

Глава делегации в этой организации Тея Цулукиани заявила об этом после принятия в ПАСЕ резолюции по полномочиям грузинской делегации.

Ассамблея ратифицировала полномочия грузинской делегации, но с ограничениями и значительными оговорками, в том числе об организации новых парламентских выборов и освобождении до апрельской сессии ПАСЕ «всех политических заключенных».

По словам Теи Цулукиани, многие оговорки в документе неприемлемы, так как несправедливы и лишены основания. Категорически неприемлемой и нарушающей суверенитет Грузии она назвала оговорку, которая касается выборов.

«С нашей стороны принятие этой оговорки было бы равноценно предательству наших избирателей и, соответственно, большинства нашего общества», — заявила она.

Тея Цулукиани добавила, что грузинская делегация возобновит работу в ПАСЕ только после того, как изменится «несправедливое отношение к грузинскому государству и народу» и «прекратится шантаж», но Грузия как государство остается членом Совета Европы.

ПАСЕ — международная парламентская организация, один из главных уставных органов Совета Европы. Основана 5 мая 1949 года. Состоит из представителей парламентов всех государств – членов Совета Европы.

Полномочия ПАСЕ:

  • готовит рекомендации для комитета министров СЕ, резолюции (в которых выражает собственную позицию по какому-либо вопросу);
  • направляет наблюдателей за выборами в государствах-членах;
  • дает экспертную оценку национальному законодательству;
  • оценивает деятельность международных организаций, например ООН или НАТО, на предмет соответствия стандартам прав человека.
Ссылка: https://24.kg/vlast/318351/
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