Глава развития цифровизации MEGA возглавит Министерство цифрового развития

В Министерстве цифрового развития произошла смена руководства. Нурия Кутнаева освобождена от должности главы ведомства в связи с переходом на другую работу. Указ подписал президент Садыр Жапаров.

Другим указом президент назначил Азамата Жамангулова (руководитель направления по развитию цифровых сервисов в сотовой компании Mega) исполняющим обязанности министра цифрового развития.

В настоящее время кандидатура Азамата Жамангулова направлена в Жогорку Кенеш для согласования его назначения на должность министра цифрового развития.

Добавим Нурия Кутнаева занимала должность с 13 сентября 2023 года.