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Власть

Нацбанк Кыргызстана перечислит 100 процентов прибыли в республиканский бюджет

Национальный банк перечислит в республиканский бюджет 100 процентов прибыли за 2024 год. Законопроект внесен на рассмотрение Жогорку Кенеша. 

Заместитель председателя Национального банка Мэлс Аттокуров сообщил, что по результатам деятельности за 2023 год Нацбанк перечислил в бюджет 12 миллиардов 436 миллионов сомов. Сколько было заработано в 2024 году, пока не известно. Это покажет аудит, который завершится в первой декаде февраля текущего года.

Депутата Дастан Бекешев попросил озвучить хотя бы примерные данные. 

Мэлс Аттокуров ответил, что Нацбанк должен перечислить от 15 до 20 миллиардов сомов. Эти деньги, по словам зампредседателя Нацбанка, заработаны на купле-продаже золота и иностранной валюты.

Дастан Бекешев поинтересовался, получил ли Нацбанк 7 миллиардов сомов от продажи «Керемет Банка» кабмину и входят ли эти деньги в прибыль регулятора. Мэлс Аттокуров ответил утвердительно. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/318034/
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