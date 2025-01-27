Президентство Садыра Жапарова. Чего добился Кыргызстан за четыре года

Прошло четыре года с того момента, как Садыр Жапаров вступил в должность президента. Руководитель службы информационной политики главы государства Дайырбек Орунбеков написал на своей странице в Facebook о достижениях лидера страны, отметив, что в должность он вступил, когда экономика страдала от последствий пандемии коронавируса, международные связи ослабли и накопилось много внешних долгов.

Среди достижений Дайырбек Орунбеков подчеркнул переход от парламентской к президентской власти, рост объема ВВП до 1,5 триллиона сомов, увеличение госбюджета с 247 миллиардов сомов в 2020 году до 686,9 миллиарда в 2024-м, ликвидацию ОПГ и возврат в государственную собственность золоторудного месторождения Кумтор.

«За 28 лет работы иностранной компании добыто более 420 тонн золота, а выгода для республики составила менее 1 тонны. С переходом в госсобственность от Кумтора получено более $1,2 миллиарда чистой прибыли, а общий доход составил более $3,4 миллиарда. Только за последние два года государство получило $291 миллион в виде дивидендов», — пишет он.

Руководитель пресс- службы главы государства отмечает: некоторые аналитики утверждали, что нынешняя власть не понимает внешнюю политику, что в Кыргызстан не приезжают важные гости, а другие страны не приглашают президента. Тем не менее Садыр Жапаров активно ездил за рубеж, и КР приняла ряд высокопоставленных гостей, в том числе глав государств с официальными визитами. В результате согласовано несколько крупных международных проектов, в том числе решены вопросы границ с Узбекистаном и Таджикистаном.

Среди достижений президента Дайырбек Орунбеков отметил создание более 100 новых предприятий, включая заводы по добыче золота и производству автомобилей, запуск крупных проектов, таких как ГЭС «Камбар-Ата-1», строительство железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан, возведение сотен школ и детских садов, больниц и дорог, обеспечение спецтехникой и оборудованием здравоохранения, МЧС, энергетики, сельского хозяйства и других отраслей.

Отдельно чиновник остановился на достижениях в социальной поддержке населения. По его словам, минимальная пенсия выросла с 1 тысячи 800 до 6 тысяч 900 сомов. Средняя пенсия составила 10 тысяч 547 сомов. Учреждено пособие «бала береке»: по 1 миллиону сомов за рождение 8-го ребенка в отдельных районах.

«За четыре года руководства Садыром Жапаровым разрушены старые стереотипы, заложен фундамент нового управления, оживлена экономика, укреплены международные связи, увеличено производство и начаты крупные проекты. В будущем он стремится включить Кыргызстан в число 30 самых развитых стран мира. Уверен, что он добьется этого точно так же, как добился возврата Кумтора в госсобственность», — заключил Дайырбек Орунбеков.