Владимир Путин присвоил звание «Заслуженный деятель науки РФ» Аскару Акаеву

Президент России Владимир Путин присвоил звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» бывшему президенту Кыргызстана, ныне профессору МГУ Аскару Акаеву.

Соответствующий указ опубликован на портале официальных актов РФ.

Отмечается, что звание вручено «за заслуги в подготовке высококвалифицированных специалистов, научно-педагогическую деятельность и многолетнюю добросовестную работу».

Аскар Акаев — первый и свергнутый президент Кыргызстана, занимавший этот пост с 1990 по 2005 год.

Напомним, 3 сентября 2024-го в Жогорку Кенеш поступило письмо от Аскара Акаева о возвращении ему статуса экс-президента. Оно направлено в комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту ЖК, и его члены рекомендовали нардепам отказать в удовлетворении просьбы. Коллеги предложение комитета поддержали.

Аскар Акаев управлял республикой с 1990 по 2005 год. 24 марта 2005-го в результате так называемой Тюльпановой революции против семейной, авторитарной и коррупционной власти он свергнут. После этого Акаев покинул КР и с тех пор проживает в России.

Ранее глава государства Садыр Жапаров прокомментировал этот вопрос тоже. По его словам, человеку присуще, если видеть одного и того же политика очень долго, люди от него устают.

«Каким бы золотым человеком тот ни был, все равно люди устают видеть одно и то же лицо. Поэтому во многих странах мира президентский период ограничен одним сроком семь лет или двумя по четыре-пять лет. Это правило применяется неспроста. Оно введено, учитывая мировой опыт. Человек — слабое существо...

Не нужно было доводить ситуацию в республике до того, чтобы его свергнул народ. Нужно было уходить (с поста президента. — Прим. редакции) после десяти лет правления», — пояснял Садыр Жапаров.