11:36
USD 87.45
EUR 91.77
RUB 0.88
Власть

Визы для владельцев дипломатических паспортов Кыргызстана и Кипра отменят

Заключение кабинета министров Кыргызстана к соглашению с правительством Республики Кипр об освобождении от визовых требований владельцев дипломатических паспортов, подписанному ранее, одобрено. Соответствующее решение подписал глава кабмина Адылбек Касымалиев.

Документ направлен в Жогорку Кенеш на ратификацию.

Владельцы дипломатических паспортов Кыргызской Республики и Республики Кипр будут освобождаться от визовых требований для въезда, выезда, следования транзитом и пребывания на территории государств сторон соглашения на срок, не превышающий 90 дней со дня их въезда в течение 180-дневного периода.

Напомним, Кыргызстан и Кипр обсудили этот вопрос на встрече министра иностранных Жээнбека Кулубаева с главой внешнеполитического ведомства Республики Кипр Константиносом Комбосом на полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Ссылка: https://24.kg/vlast/317905/
просмотров: 299
Версия для печати
Материалы по теме
Безвизовый режим с Таиландом для владельцев дипломатических паспортов одобрен
Кыргызстан вводит безвизовый режим для шести стран Персидского залива
Безвизовый режим для владельцев служебных паспортов просит МИД КР у Швейцарии
Саммит ОТГ. В Бишкек прибыл президент Северного Кипра
Кыргызстан ввел безвизовый режим для организованных туристических групп из Китая
Продление безвизового срока для кыргызстанцев в Турции обсудили в Бишкеке
Кыргызстан и Кипр хотят отменить визы для владельцев дипломатических паспортов
МИД Кыргызстана ведет переговоры об упрощении безвизового режима с рядом стран
Люблю работать с людьми — Малика о жизни на Кипре и о чем нельзя писать в резюме
Таджикистан вводит визовый режим для граждан Турции
Популярные новости
Садыр Жапаров подписал закон о&nbsp;религии и&nbsp;объяснил почему Садыр Жапаров подписал закон о религии и объяснил почему
Новый мэр города&nbsp;Ош запретил подчиненным приезжать на&nbsp;работу на&nbsp;служебном авто Новый мэр города Ош запретил подчиненным приезжать на работу на служебном авто
Садыр Жапаров подписал закон о&nbsp;переименовании ряда населенных пунктов Садыр Жапаров подписал закон о переименовании ряда населенных пунктов
Женишбек Токторбаев стал мэром города Ош. Что о&nbsp;нем известно Женишбек Токторбаев стал мэром города Ош. Что о нем известно
Бизнес
Пусть мечта о&nbsp;своей квартире станет реальностью с&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Пусть мечта о своей квартире станет реальностью с «Мой О!»
&laquo;Газпром&raquo; планирует повысить цены на&nbsp;газ для россиян «Газпром» планирует повысить цены на газ для россиян
Итоги первого этапа акции MegaPay и&nbsp;&laquo;Элкарт&raquo; подведены: успейте присоединиться Итоги первого этапа акции MegaPay и «Элкарт» подведены: успейте присоединиться
Подключайте 4&nbsp;онлайн-кинотеатра и&nbsp;200&nbsp;ТВ-каналов ЭКСКЛЮЗИВНО от&nbsp;MEGA Подключайте 4 онлайн-кинотеатра и 200 ТВ-каналов ЭКСКЛЮЗИВНО от MEGA
25 января, суббота
11:17
В 2024 году Минэконом заплатил 31 миллион сомов рейтинговым агентствам В 2024 году Минэконом заплатил 31 миллион сомов рейтинг...
11:01
Задержаны бывший президент «Кыргызиндустрии» и его заместитель
11:00
Кыргызстан: кадровые перестановки за 20-24 января
10:46
США переименовали Мексиканский залив в Американский
10:30
Визы для владельцев дипломатических паспортов Кыргызстана и Кипра отменят