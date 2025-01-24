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Власть

Подписан закон о противодействии терроризму и отмыванию преступных доходов

Президент Садыр Жапаров подписал Закон «О внесении изменений в Закон КР «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов».

Документ был принят Жогорку Кенешем 12 декабря 2024 года. Его цель — создание правовых основ и повышение эффективности борьбы с финансированием организованных групп и преступных сообществ с использованием действующих механизмов, предусмотренных в законе.

Основные изменения в законе:
• термин «финансирование террористической или экстремистской деятельности и распространения оружия массового уничтожения» заменен на более широкий — «финансирование преступной деятельности»;
• правоохранительные органы и органы нацбезопасности обязаны проводить финансовые расследования всех обстоятельств, связанных с преступной деятельностью;
• обмен информацией между правоохранительными органами, органами национальной безопасности, прокуратурой и органом финансовой разведки будет осуществляться не только на стадии следствия (досудебного производства) по уголовным делам, но и на этапе оперативно-разыскной деятельности.

Вводится запрет на регистрацию сделок с недвижимостью, движимым имуществом и объектами интеллектуальной собственности (изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания), принадлежащими лицам из Санкционного перечня.

• на госорганы и учреждения, занимающиеся регистрацией таких сделок, распространяются обязательства по применению целевых финансовых санкций;
• актуализация мер по приостановлению операций (сделок);
• меры по обеспечению прозрачности бенефициарных владельцев юридических лиц теперь распространяются и на филиалы или представительства иностранных юридических лиц;
• финансовые учреждения и нефинансовые организации должны сообщать в орган финансовой разведки о подозрительных операциях, если они связаны с финансированием преступных групп, организованных сообществ или распространением оружия массового уничтожения.
Ссылка: https://24.kg/vlast/317895/
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