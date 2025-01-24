Генпрокуратура выявила незаконно выделенные земельные участки частным лицам

Органы прокуратуры Таласской области выявили незаконное владение земельными участками частными лицами. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В результате проверок районными прокуратурами государству вернули земельные участки площадью 9,4 гектара в Чолпонбаевском айыл окмоту Айтматовского района и земельный участок площадью 300 квадратных метров в Акназаровском айыл окмоту Бакай-Атинского района общей стоимостью 10 миллионов 893 тысячи сомов.

В настоящее время проводится доследственная проверка для правовой оценки действий соответствующих должностных лиц.