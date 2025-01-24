18:56
USD 87.45
EUR 90.89
RUB 0.89
Власть

Генпрокуратура выявила незаконно выделенные земельные участки частным лицам

Органы прокуратуры Таласской области выявили незаконное владение земельными участками частными лицами. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В результате проверок районными прокуратурами государству вернули земельные участки площадью 9,4 гектара в Чолпонбаевском айыл окмоту Айтматовского района и земельный участок площадью 300 квадратных метров в Акназаровском айыл окмоту Бакай-Атинского района общей стоимостью 10 миллионов 893 тысячи сомов.

В настоящее время проводится доследственная проверка для правовой оценки действий соответствующих должностных лиц.
Ссылка: https://24.kg/vlast/317881/
просмотров: 511
Версия для печати
Материалы по теме
Чиновники внесли ложные сведения в ведомости и присвоили 1,5 миллиона сомов
Садыр Жапаров открыл Юридическую академию Генеральной прокуратуры в Бишкеке
Генпрокуратуре построят новое здание: президент заложил капсулу
Мужчина поджег себя у здания Генпрокуратуры в Бишкеке
Государству возвращен участок с оценочной стоимостью 550 миллионов сомов
Генпрокуратура ответила депутату по избиению ребенка в садике
В Московском районе прокуратура нашла 12 гектаров бесхозной земли
Избиения в СИЗО-1. Генпрокуратура проверит законность действий СИН
Ректора Юридической академии будет назначать генеральный прокурор
В Кара-Суйском районе вернули землю стоимостью 120 миллионов сомов
Популярные новости
Садыр Жапаров подписал закон о&nbsp;религии и&nbsp;объяснил почему Садыр Жапаров подписал закон о религии и объяснил почему
Садыр Жапаров подписал закон о&nbsp;переименовании ряда населенных пунктов Садыр Жапаров подписал закон о переименовании ряда населенных пунктов
Новый мэр города&nbsp;Ош запретил подчиненным приезжать на&nbsp;работу на&nbsp;служебном авто Новый мэр города Ош запретил подчиненным приезжать на работу на служебном авто
Женишбек Токторбаев стал мэром города Ош. Что о&nbsp;нем известно Женишбек Токторбаев стал мэром города Ош. Что о нем известно
Бизнес
Пусть мечта о&nbsp;своей квартире станет реальностью с&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Пусть мечта о своей квартире станет реальностью с «Мой О!»
&laquo;Газпром&raquo; планирует повысить цены на&nbsp;газ для россиян «Газпром» планирует повысить цены на газ для россиян
Итоги первого этапа акции MegaPay и&nbsp;&laquo;Элкарт&raquo; подведены: успейте присоединиться Итоги первого этапа акции MegaPay и «Элкарт» подведены: успейте присоединиться
Подключайте 4&nbsp;онлайн-кинотеатра и&nbsp;200&nbsp;ТВ-каналов ЭКСКЛЮЗИВНО от&nbsp;MEGA Подключайте 4 онлайн-кинотеатра и 200 ТВ-каналов ЭКСКЛЮЗИВНО от MEGA
24 января, пятница
18:45
Самая масштабная в истории. США начали массовую высылку нелегальных мигрантов Самая масштабная в истории. США начали массовую высылку...
18:30
Бишкек вырвался на первое место по загрязнению воздуха в мире
18:15
Генпрокуратура выявила незаконно выделенные земельные участки частным лицам
18:07
Чиновники внесли ложные сведения в ведомости и присвоили 1,5 миллиона сомов
18:05
Садыр Жапаров подписал Трудовой кодекс