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Власть

Садыр Жапаров подписал закон о биологической безопасности в Кыргызстане

Президент Садыр Жапаров подписал Закон «О биологической безопасности в Кыргызской Республике». Об этом сообщили в пресс-службе президента.

Закон установит правовые нормы биологической безопасности в стране, закрепляя государственные гарантии от возможных рисков воздействия биологических агентов и использования продуктов современной биотехнологии.

Основными задачами закона являются:

  • развитие и использование биотехнологии с соблюдением соответствующих мер безопасности в отношении здоровья человека и окружающей среды;
  • обеспечение комплексного предотвращения угроз биологической безопасности;
  • минимизация рисков использования патогенных биологических агентов и токсинов, а также продуктов современной биотехнологии.

С 1996 по 2005 год Кыргызстан присоединился к Конвенции о запрете разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсичного оружия и об их уничтожении, к Конвенции о биологическом разнообразии, а также к Картахенскому протоколу по биобезопасности.

Ссылка: https://24.kg/vlast/317865/
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