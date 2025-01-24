Садыр Жапаров подписал закон о биологической безопасности в Кыргызстане

Президент Садыр Жапаров подписал Закон «О биологической безопасности в Кыргызской Республике». Об этом сообщили в пресс-службе президента.

Закон установит правовые нормы биологической безопасности в стране, закрепляя государственные гарантии от возможных рисков воздействия биологических агентов и использования продуктов современной биотехнологии.

Основными задачами закона являются:

развитие и использование биотехнологии с соблюдением соответствующих мер безопасности в отношении здоровья человека и окружающей среды;

обеспечение комплексного предотвращения угроз биологической безопасности;

минимизация рисков использования патогенных биологических агентов и токсинов, а также продуктов современной биотехнологии.

С 1996 по 2005 год Кыргызстан присоединился к Конвенции о запрете разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсичного оружия и об их уничтожении, к Конвенции о биологическом разнообразии, а также к Картахенскому протоколу по биобезопасности.