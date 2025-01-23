Новый мэр города Ош запретил подчиненным приезжать на работу на служебном авто

Новый мэр Оша Женишбек Токторбаев запретил подчиненным приезжать на работу на служебном авто. Эти и другие ограничения он озвучил на первом совещании с участием аппарата, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Градоначальник отметил, что кадровых изменений в мэрии не будет, и потребовал от сотрудников не идти на коррупционные действия.

Кроме того, он указал подчиненным приезжать на работу на общественном транспорте или на личном автомобиле. Использование служебных машин запрещается.

Женишбек Токторбаев предупредил сотрудников быть всегда готовыми к рабочим выездам и обращать особое внимание на чистоту города. По его словам, спецтехника 80-х годов, облагораживающая южную столицу, будет обновлена.

«Впредь собрания аппарата будут проходить с участием руководителей ведомств не в мэрии, а тех местах, где возникли проблемы. Будем уделять внимание образованию. Ликвидируем рэкет в школах. Незаконные объекты, перешедшие красную линию, будут демонтированы», — сказал Женишбек Токторбаев.

Помимо этого, мэр запретил носить подарки его заместителям и руководителям отделов в связи с их назначениями.