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Власть

Мэра Бишкека попросили уступить место другому, если он не справляется с работой

Очередная перепалка в Жогорку Кенеше. На заседании депутат Гуля Кожокулова предложила градоначальнику Айбеку Джунушалиеву уступить свою должность другим, если он не справляется со своей работой. 

Свою речь она начала с галстука мэра.

«Насколько вы уважаете свое кресло и должность? Вы сегодня пришли, как на праздник, в галстуке любимого цвета президента Америки. Проблемы пробок, хаотичного строительства, экологии… Проблем много в столице. И я не вижу ни одного решения вопроса. Одного из градоначальников называли мэром-дровосеком. Вас как будут называть? Вы говорили, что тополя гнилые (на проспекте Мира. — Прим. 24.kg), а оказалось, что 80 процентов деревьев, которые вы срубили, были здоровые», — заявила Гуля Кожокулова.

Она отметила, что, когда Айбек Джунушалиев только приступил к должности, обещал решить проблему пробок. И предложила уступить эту должность, если не справляется.

Мэр предложил вопросы, касающиеся его личности, обсудить в другом месте. 

«И если цвет галстука определяет мою работоспособность, тоже можем обсудить в другом месте. Я не знаю, как меня назовут. Но мы работаем не для того, чтобы получить имя, а проводим целенаправленную и системную работу по обновлению и модернизации Бишкека. Планировали снести в этом году 100 тополей, но, учитывая их состояние, из 1 тысячи 238 за короткое время сумели снести 768 деревьев. Это говорит об их состоянии. Если бы они были здоровые, мы потратили бы больше времени, больше средств на это», — ответил он.

Парламентарий сказала — видит, что стволы и корни деревьев здоровые.

«Вы специалист в данной сфере? Если у вас есть заключение специалиста или вы таковым являетесь, я готов с вами обсудить этот вопрос. У нас есть заключение, что тополя уже изжили свой срок и не совсем здоровые, как вы говорите», — проинформировал Айбек Джунушалиев.

Гуля Кожокулова напомнила, что не так давно вырублена аллея Раппопорта, и тогда ее обещали восстановить, но этого до сих пор не сделано. Она спросила градоначальника, кем он себя считает: созидателем или разрушителем?

«Я отношу себя к созидателям. Мы сегодня обновляем город. И мы восстанавливаем его прежнее имя зеленой столицы. Если мы будем идти только в рамках вашего понимания, завтра потеряем весь зеленый фонд. Деревья тоже стареют, гниют. Мы их должны менять на новые», — ответил он, повысив голос.

На что депутат попросила его сбавить тон. И Айбек Джунушалиев с такой же просьбой обратился к ней.

Далее Гуля Кожокулова напомнила, что создана межведомственная комиссия для решения проблемы заторов в Бишкеке, которую возглавляет глава города. И отметила, что по решению этой проблемы много анализов и предложений, но ничего не предпринято. 

Айбек Джунушалиев также на повышенных тонах проинформировал, что в 2024-м на реконструкцию дорожной системы из городского бюджета потрачено 3,5 миллиарда сомов, тогда как в предыдущие годы сумма вложений в дороги не превышала 400 миллионов.

Нардеп заявила, что это текущая работа мэрии.

«Это не так. Текущая работая мэрии была из года в год в рамках 250 миллионов сомов, которые выделялись на ремонт дорог. Мы же выделили 3,5 миллиарда и провели масштабную работу», — ответил мэр.

Он добавил, что текущая работа — это латать ямы, а в прошлом году проведена реконструкция дорог и построены новые.  
Ссылка: https://24.kg/vlast/317602/
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