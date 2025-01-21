Депутат попросил Минприроды защитить краснокнижную юнону орхидную

На заседании комитета Жогорку Кенеша по топливно-энергетическому комплексу, недропользованию и промышленной политике депутат Чингиз Айдарбеков попросил министра природных ресурсов, экологии и технического надзора Медера Машиева защитить юнону орхидную — цветок, внесенный в Красную книгу Кыргызстана.

По словам нардепа, к нему обратились сотрудники Национальной академии наук и прислали фотографии трактора, стоящего рядом с краснокнижным цветком в селе Байтик Чуйской области.

Чингиз Айдарбеков сказал чиновнику, что юнона орхидная — это редкое и очень красивое растение. Иностранные туристы приезжают в КР, чтобы его сфотографировать во время цветения, точно так же, как и цветок Айгуль в Баткенской области.