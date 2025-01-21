Министр природных ресурсов, экологии и технического надзора Медер Машиев на заседании комитета Жогорку Кенеша по топливно-энергетическому комплексу, недропользованию и промышленной политике проинформировал депутатов, что на месторождении железной руды Жетим-Тоо еще даже не начались геологоразведочные работы.

По словам чиновника, там может быть приблизительно от 3 до 5 миллиардов тонн руды. А разведку должна провести «Кыргызгеология». На это уйдет примерно один-два года.

Медер Машиев добавил, что, кроме магнетита и гематита, на месторождении есть концентрат золота.

Напомним, в августе 2022 года глава государства Садыр Жапаров заявлял, что Кыргызстан намеревался самостоятельно разрабатывать месторождение Жетим-Тоо. Однако никаких работ там не проводится. При этом он подчеркивал, что дано поручение произвести геологическую разведку для уточнения запасов руды на месторождении.

Тогда Садыр Жапаров напомнил: если нарынчане откажутся от реализации этого проекта, то должны понимать, что ничего с неба не падает и средств нам никто не даст на строительство школ и дорог, улучшение инфраструктуры и повышение зарплаты.