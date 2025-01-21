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Власть

Китайская компания будет добывать в Кыргызстане редкоземельные металлы

Китайская компания будет добывать в Кыргызстане редкоземельные металлы. Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша по топливно-энергетическому комплексу, недропользованию и промышленной политике сообщил министр природных ресурсов, экологии и технического надзора Медер Машиев.

По его словам, переговоры с китайской стороной завершились, и добывать редкоземельные металлы они будут на месторождении Кутессай.

На вопрос депутата Мирлана Самыйкожо, может ли КР сама добывать полезные ископаемые, не привлекая инвесторов, министр ответил, что некоторые полезные ископаемые могут добывать госкомпании сами, но не все.

«В горнорудную отрасль приходится привлекать инвесторов, потому что на добычу некоторых ископаемых у Кыргызстана нет технологий, в том числе и для извлечения редкоземельных металлов. А Китай является мировым лидером по осваиванию редкоземельных металлов», — добавил он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/317448/
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