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Власть

В ЖК предлагают отменить сроки давности и помилование за изготовление наркотиков

Депутат Жогорку Кенеша Эрнис Айдаралиев предлагает отменить сроки давности и помилование за изготовление наркотиков. Законопроект парламентский комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту одобрил в первом чтении.

Депутат предлагает не применять условно-досрочное освобождение отбывания наказания к лицам, осужденным за незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта. По его словам, они не должны иметь права обращаться к президенту с ходатайством о помиловании.

Кроме того, своим законопроектом Эрнис Айдаралиев предлагает, что на условно-досрочное освобождение смогут рассчитывать только те осужденные, которые выполнят всю совокупность условий соответствующей статьи.

К таким условиям относятся:

  • достижение положительных результатов исправления и ресоциализации;
  • возмещение не менее половины ущерба, причиненного преступлением;
  • не иметь непогашенное дисциплинарное взыскание;
  • добросовестно относиться к труду и обучению во время отбывания наказания;
  • пройти курс лечения от алкоголизма, наркотической, психотропной или токсической зависимости, если она есть.

Эрнис Айдаралиев также коснулся статьи об освобождении от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. Он предлагает изложить норму в следующей редакции: «Если суд не найдет возможным применить сроки давности к лицу, совершившему особо тяжкое преступление, за которое может быть назначено пожизненное лишение свободы, пожизненное лишение свободы не может быть назначено и заменяется лишением свободы на двадцать лет».
Ссылка: https://24.kg/vlast/317388/
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