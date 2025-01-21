Декларационная кампания. В 2023 году расходы главы Минцифры составили 451 сом

Налоговая служба начала публикацию деклараций о доходах чиновников по итогам 2023 года. Представлены данные министра цифрового развития Нурии Кутнаевой.

За отчетный период она задекларировала доход на сумму 1 миллион 099,554 сома. Глава ведомства также указала, что ее расходы составили 451 сом. На что потрачена эта незначительная сумма — не поясняется.

Нурия Кутнаева владеет земельным участком сельхозназначения площадью 685 квадратных метров. У нее есть две квартиры общей площадью 42 и 58,4 квадратных метра соответственно.

На близких родственников задекларирована квартира площадью 42 квадрата. В декларации прописан автомобиль марки RAV4 стоимостью 880 тысяч сомов, автомобиль «Калина» стоимостью 320 тысяч сомов и прицеп стоимостью 24 тысячи сомов.