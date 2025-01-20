Трамп обещает рассекретить документы об убийстве Кеннеди и Мартина Лютера Кинга

Избранный президент США Дональд Трамп заявил о намерении обнародовать информацию, связанную с убийствами президента Джона Кеннеди, его брата Роберта и Мартина Лютера Кинга. Заявление прозвучало на митинге в поддержку политика перед инаугурацией.

Как сообщает dpa, большинство материалов, связанных с убийством Кеннеди в 1963 году, уже опубликованы. Однако часть документов по-прежнему засекречена из-за возражений ЦРУ и ФБР. В 2017 году, во время своего первого президентского срока, Трамп уже добивался публикации некоторых материалов, но несколько тысяч файлов остались закрытыми.

Несмотря на официальные выводы, что убийство Джона Кеннеди совершил Ли Харви Освальд, многие американцы продолжают верить в теорию заговора.