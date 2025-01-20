Перемирие с ХАМАС. Израиль освободил из тюрем 90 палестинских заключенных

Израиль в рамках соглашения с ХАМАС освободил из тюрем 90 палестинских заключенных. Об этом сообщает «Аль-Джазира».

Фото DW. Израиль в рамках соглашения с ХАМАС освободил из тюрем 90 палестинских заключенных

Среди освобожденных — 69 женщин, 1 несовершеннолетняя девушка, 8 несовершеннолетних юношей и 12 мужчин. После освобождения 78 человек доставили на западный берег Иордана, а 12 — в Восточный Иерусалим.

Как отмечает телеканал, среди освобожденных — представительница Палестинской автономии в Совете Европы и глава комитета заключенных Народного фронта освобождения Палестины Халида Джарар.

Перед освобождением заключенных возле тюрьмы «Офер» собрались десятки протестующих.

Фото The Times of Israel. Одна из освобожденных в ходе перемирия заложниц вернулась в Израиль

Ранее офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху опубликовал фото трех освобожденных гражданок страны. Они находились в плену с 7 октября 2023 года.