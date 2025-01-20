Декларационная кампания. Экс-глава Минэкономики заработал около 2,5 миллиона

Налоговая служба начала публикацию деклараций о доходах чиновников по итогам 2023 года. Представлены и данные о доходах и имуществе ныне первого заместителя председателя кабинета министров, бывшего главы Министерства экономики и коммерции Данияра Амангельдиева.

Согласно отчету, его доходы составили 2 миллиона 472 тысячи 592 сома. Чиновник указал, что близкие родственники заработали 934 тысячи 759 сомов.

Ни недвижимости, ни автомашин, ни скота, ни украшений у Данияра Амангельдиева и его родни нет. В декларации он не предоставил никаких сведений.