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Власть

Активы Камчи Кольбаева в $1 миллиард. Что оставили семье, рассказал глава ГКНБ

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев рассказал, что из имущества оставили родственникам ликвидированного вора в законе Камчи Кольбаева. Об этом он сообщил на встрече с заместителями министра образования и науки, ректорами вузов, директорами профессиональных лицеев и колледжей, где обсудил с ними проблему коррупции в образовательной сфере.

пресс-центра ГКНБ
Фото пресс-центра ГКНБ. Что оставили семье ликвидированного вора в законе Камчи Кольбаева, рассказал глава спецслужб

По словам главы спецслужб, двум дочерям и сыну криминального авторитета оставили по одной квартире, еще одному сыну — маленький дом в Чолпон-Ате.

Он добавил, что супруга Камчыбека Асанбека отказалась от предоставленного ей жилья, попросив взамен оставить кофейню Moqa, которая открыта в Бишкеке. Женщина объяснила просьбу намерением зарабатывать себе на жизнь.

Все остальное имущество лидера ОПГ было конфисковано в пользу государства, добавил Камчыбек Ташиев.

Ранее ГКНБ оценил его активы в $1 миллиард. Они находятся под арестом:

  • более 850 единиц недвижимости: особняки, коттеджи, элитные клубные дома, квартиры в строящихся объектах, центры отдыха, пансионаты, рестораны, земельные участки, конюшни, охотничьи угодья;
  • более 60 дорогостоящих автомашин класса люкс, в том числе бронированные;
  • драгоценности, в том числе золотая корона вора в законе стоимостью около $500 тысяч.

Напомним, Камчыбек Асанбек (Камчи Кольбаев) ликвидирован 4 октября 2023 года в ходе спецоперации в ресторане «Блондер Паб» на улице Ибраимова в Бишкеке.

По версии следствия, лидер ОПГ, игнорируя законные требования сотрудников ГКНБ, оказал вооруженное сопротивление с применением огнестрельного оружия.

В результате преступных действий Камчыбека Асанбека, посягавшего на жизнь и здоровье сотрудников ГКНБ с огнестрельным оружием, работники спецподразделения госкомитета открыли ответный огонь на поражение.

Ранее на этой же встрече с представителями образовательной сферы председатель ГКНБ впервые рассказал, почему принял решение о ликвидации вора в законе Камчи Кольбаева.
Ссылка: https://24.kg/vlast/317143/
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