МИД отчитался о защите прав граждан Кыргызстана за рубежом

Министерство иностранных дел отчиталось о проделанной работе за рубежом по защите прав и интересов граждан Кыргызстана.

В 2024 году ведомство:

провело 32 встречи с представителями компетентных органов иностранных государств по вопросам защиты прав и интересов граждан;

оказало 20 тысяч 592 консульские услуги и выполнило 2 тысячи 670 действий, связанных с защитой прав граждан;

положительно рассмотрело 275 письменных и 241 электронное обращение граждан;

консультации по консульским вопросам получили 19 тысяч 997 граждан, а через горячие линии загранучреждений проконсультировало 11 тысяч 60 человек;

предоставило консультативно-правовую помощь 1 тысяче 903 гражданам.

Ключевые мероприятия и результаты:

совершено 111 выездов в места происшествий и учреждения иностранных государств, связанных с гражданами КР;

организованы консульские выезды в центры временного содержания в городах России, Турции и других стран;

посещено 24 исправительных учреждения, где проведены встречи со 126 осужденными гражданами КР;

консульские встречи с гражданами, находящимися под стражей, состоялись в пенитенциарных учреждениях России, Великобритании, Индии и Ирана;

участие в 11 судебных заседаниях в интересах граждан КР;

освобождения от административной ответственности / смягчения наказания удалось добиться для 41 гражданина, а для 7 граждан оказано содействие в смягчении уголовного наказания.

Значимые достижения в защите прав и возвращении граждан:

решены вопросы взыскания задолженности по заработной плате для трех граждан на 224 тысячи сомов;

организовано возвращение на родину 18 граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также 6 несовершеннолетних, оставшихся без попечения за границей;

репатриированы тела 15 граждан Кыргызстана, умерших за рубежом.

Международное сотрудничество и поддержка диаспор:

проведено 45 мероприятий с участием кыргызских диаспор;

организованы консульские выезды в Каир, Амман, Петропавловск-Камчатский и Тбилиси для оказания консульских услуг.

Министерство иностранных дел и дипломатические представительства Кыргызской Республики продолжают активную работу по защите прав и законных интересов граждан за рубежом, уделяя особое внимание своевременному реагированию на обращения и оказанию всесторонней поддержки.