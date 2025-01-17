В Аддис-Абебе первый заместитель министра иностранных дел Кыргызстана Асеин Исаев провел переговоры с представителями стран Африки — Кении, Ботсваны, Либерии, Мали, Гвинеи, Ливии, Мадагаскара, Гвинеи-Бисау, Сомали, Эсватини и других государств региона. Об этом сообщили в МИД.

Асеин Исаев отметил растущую роль Африки в системе мировой экономики и международных отношений, и КР заинтересована в углублении сотрудничества с континентом.

В ходе встреч обсуждены актуальные вопросы международной повестки, расширения двусторонних связей, а также глобальные инициативы Кыргызстана в рамках международных организаций и выборных органов ООН.

Первый замминистра иностранных дел также встретился с руководителем департамента комиссии Африканского союза по партнерству и мобилизации ресурсов Стивом Патриком Лаленде.

Организация является объединением всех 54 стран Африки с целью укрепления единства и продвижения общих позиций, расширения политических, социально-экономических и культурных связей между государствами.

Стороны обсудили вопрос дальнейшего сотрудничества и укрепления партнерства между КР и Африканским союзом.