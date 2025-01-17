20:55
USD 87.45
EUR 90.05
RUB 0.85
Власть

Публичный реестр коррупционеров хотят создать в Казахстане

Публичный реестр коррупционеров хотят создать в Казахстане. На заседании мажилиса депутаты рассматривают изменения в законодательство о противодействии коррупции.

По словам первого заместителя председателя Агентства по противодействию коррупции Улана Саркулова, введение публичного реестра коррупционеров предлагается с целью общественного порицания и нетерпимости к коррупции в обществе.

«В реестр будут включаться сведения об осужденных за совершение тяжких и особо тяжких коррупционных преступлений. Основанием для включения лиц в реестр будет являться вступивший в законную силу обвинительный приговор. Исключение из реестра будет возможным на основании вступившего в законную силу оправдательного приговора и погашения судимости. Реестр будет размещаться на сайте Антикора», — сказал он.

На «доске позора» будут отражаться имена коррупционеров, место их работы и должности на момент совершения преступления, состав преступления, реквизиты обвинительного приговора и вид назначенного наказания.

В 2024 году в Казахстане запустили пилотный проект по «окрашиванию денег». Он реализуется на платформе цифрового тенге и позволяет отслеживать использование бюджетных денег на всех этапах — от выделения до полного освоения. Каждый тенге получает уникальную цифровую метку, что исключает возможность хищений и способствует рациональному использованию бюджета.
Ссылка: https://24.kg/vlast/317023/
просмотров: 144
Версия для печати
Материалы по теме
Более 850 объектов включено в госреестр туристских ресурсов (обновлено)
В РФ решение о реестре контролируемых лиц для мигрантов-нарушителей подписано
В реестр добросовестных предпринимателей включили восемь компаний КР
Реестр Минюста «иностранных агентов» пополнился еще двумя организациями
Сейчас коррупционеры отделываются штрафом, но это изменится — Камчыбек Ташиев
В 2024 году в реестр ЕАЭС включено 66 предприятий из Кыргызстана
МВД России запустит реестр нелегальных мигрантов с 5 марта 2025 года
Помощь в сфере кадастрового учета. Кыргызстан начал сотрудничать с Росреестром
Для чиновников-коррупционеров прикроют лазейки: ГКНБ за ужесточение наказания
Учет «иноагентов». На сайте Министерства юстиции появился новый реестр НКО
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке построят правительственный городок. Кого выбрали генподрядчиком В Бишкеке построят правительственный городок. Кого выбрали генподрядчиком
С&nbsp;22&nbsp;января Кыргызстан вводит упрощенные правила оформления виз для иностранцев С 22 января Кыргызстан вводит упрощенные правила оформления виз для иностранцев
В&nbsp;Беларуси банкротится компания, связанная с&nbsp;семьей Бакиева В Беларуси банкротится компания, связанная с семьей Бакиева
С&nbsp;мая население будет платить за&nbsp;электроэнергию на&nbsp;26&nbsp;тыйынов больше&nbsp;&mdash; Минэнерго С мая население будет платить за электроэнергию на 26 тыйынов больше — Минэнерго
Бизнес
До&nbsp;розыгрыша 10&nbsp;миллионов сомов от&nbsp;приложения &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; осталось меньше месяца До розыгрыша 10 миллионов сомов от приложения «Мой О!» осталось меньше месяца
&laquo;Элдик Банк&raquo; объявляет акцию по&nbsp;снижению процентных ставок по&nbsp;кредитам «Элдик Банк» объявляет акцию по снижению процентных ставок по кредитам
Тариф &laquo;Семейный&raquo; от&nbsp;MEGA: забота о&nbsp;безопасности детей и&nbsp;удобство для всей семьи Тариф «Семейный» от MEGA: забота о безопасности детей и удобство для всей семьи
Современные подземные переход и&nbsp;парковку построят в&nbsp;центре Бишкека Современные подземные переход и парковку построят в центре Бишкека
17 января, пятница
20:50
Закон о бюджете на 2025 год: прогноз профицита — 24,3 миллиарда сомов Закон о бюджете на 2025 год: прогноз профицита — 24,3 м...
20:33
Публичный реестр коррупционеров хотят создать в Казахстане
19:51
Кабмин установил надбавки за научные степени. Что положено доктору наук
19:51
Бишкекчан приглашают на ярмарку продовольственной сельхозпродукции
19:24
Природный парк «Чон-Алай» появится на юге Кыргызстана