Публичный реестр коррупционеров хотят создать в Казахстане. На заседании мажилиса депутаты рассматривают изменения в законодательство о противодействии коррупции.

По словам первого заместителя председателя Агентства по противодействию коррупции Улана Саркулова, введение публичного реестра коррупционеров предлагается с целью общественного порицания и нетерпимости к коррупции в обществе.

«В реестр будут включаться сведения об осужденных за совершение тяжких и особо тяжких коррупционных преступлений. Основанием для включения лиц в реестр будет являться вступивший в законную силу обвинительный приговор. Исключение из реестра будет возможным на основании вступившего в законную силу оправдательного приговора и погашения судимости. Реестр будет размещаться на сайте Антикора», — сказал он.

На «доске позора» будут отражаться имена коррупционеров, место их работы и должности на момент совершения преступления, состав преступления, реквизиты обвинительного приговора и вид назначенного наказания.

В 2024 году в Казахстане запустили пилотный проект по «окрашиванию денег». Он реализуется на платформе цифрового тенге и позволяет отслеживать использование бюджетных денег на всех этапах — от выделения до полного освоения. Каждый тенге получает уникальную цифровую метку, что исключает возможность хищений и способствует рациональному использованию бюджета.