18:39
USD 87.45
EUR 90.04
RUB 0.85
Власть

В 2024 году более 23 тысяч человек подали заявление на получение гражданства КР

В прошлом году более 23 тысяч человек подали заявление на получение гражданства Кыргызстана. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил заместитель руководителя департамента регистрации населения Бекзат Ибраимов.

По его словам, основная масса тех, кто подал заявление, — это этнические кыргызы, приехавшие из Узбекистана и Таджикистана.

Бекзат Ибраимов отметил, что в 2024-м власти КР выдали гражданство не более 1 тысяче россиян.

Депутаты Дастан Бекешев и Эмиль Токтошев заявили, что в интернете увеличилось количество объявлений, связанных с продажей кыргызских паспортов и их оформлением в короткие сроки.

Бекзат Ибраимов ответил, что это мошенники, и по этому поводу обращались в правоохранитительные органы и информировали граждан о подобных фейковых объявлениях.
Ссылка: https://24.kg/vlast/317000/
просмотров: 712
Версия для печати
Материалы по теме
Депутаты Жогорку Кенеша предлагают вернуть графу о национальности в паспорта
Побег, драка, ссоры. В какие скандалы угодили депутаты парламента в 2024 году
Депутат Суйунбек Омурзаков предложил оставить только один вариант новых фамилий
«Таа-та-та-тан». Какими фразами чиновники запомнились в 2024 году
У здания парламента Абхазии стреляли: один депутат скончался от ранений
Жогорку Кенеш принял проект трудового кодекса во втором и третьем чтениях
Изменение гимна. Создана межведомственная комиссия, в состав вошли и депутаты
Депутат предложил ввести арабский язык в школьное образование
В Кыргызстане предлагают отсрочить введение института присяжных до 2027 года
Депутаты одобрили запрет на обход домов для навязывания религии
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке построят правительственный городок. Кого выбрали генподрядчиком В Бишкеке построят правительственный городок. Кого выбрали генподрядчиком
В&nbsp;Беларуси банкротится компания, связанная с&nbsp;семьей Бакиева В Беларуси банкротится компания, связанная с семьей Бакиева
С&nbsp;22&nbsp;января Кыргызстан вводит упрощенные правила оформления виз для иностранцев С 22 января Кыргызстан вводит упрощенные правила оформления виз для иностранцев
С&nbsp;мая население будет платить за&nbsp;электроэнергию на&nbsp;26&nbsp;тыйынов больше&nbsp;&mdash; Минэнерго С мая население будет платить за электроэнергию на 26 тыйынов больше — Минэнерго
Бизнес
Тариф &laquo;Семейный&raquo; от&nbsp;MEGA: забота о&nbsp;безопасности детей и&nbsp;удобство для всей семьи Тариф «Семейный» от MEGA: забота о безопасности детей и удобство для всей семьи
Современные подземные переход и&nbsp;парковку построят в&nbsp;центре Бишкека Современные подземные переход и парковку построят в центре Бишкека
Быстрее и&nbsp;надежнее: технологический лидер&nbsp;О! улучшает работу сети по&nbsp;всей стране Быстрее и надежнее: технологический лидер О! улучшает работу сети по всей стране
Оформить полис ОСАГО стало еще проще в&nbsp;MegaPay Оформить полис ОСАГО стало еще проще в MegaPay
16 января, четверг
18:30
Загрязнение воздуха в Бишкеке на 16 января. Что показывают датчики Загрязнение воздуха в Бишкеке на 16 января. Что показыв...
17:18
В 2024 году более 23 тысяч человек подали заявление на получение гражданства КР
17:10
Строительство идет полным ходом. Кадры будущего Ошского рынка с дрона
16:30
Депутат БГК предложил предоставить хорошие социальные льготы водителям автобусов
16:07
В Бишкеке автобусы полностью перешли на безналичную оплату