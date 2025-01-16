В 2024 году более 23 тысяч человек подали заявление на получение гражданства КР

В прошлом году более 23 тысяч человек подали заявление на получение гражданства Кыргызстана. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил заместитель руководителя департамента регистрации населения Бекзат Ибраимов.

По его словам, основная масса тех, кто подал заявление, — это этнические кыргызы, приехавшие из Узбекистана и Таджикистана.

Бекзат Ибраимов отметил, что в 2024-м власти КР выдали гражданство не более 1 тысяче россиян.

Депутаты Дастан Бекешев и Эмиль Токтошев заявили, что в интернете увеличилось количество объявлений, связанных с продажей кыргызских паспортов и их оформлением в короткие сроки.

Бекзат Ибраимов ответил, что это мошенники, и по этому поводу обращались в правоохранитительные органы и информировали граждан о подобных фейковых объявлениях.