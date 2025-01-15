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Власть

Завышенные счета. Счетную палату просят проверить «Тазалык» и «Бишкекводоканал»

Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев направил в Счетную палату Кыргызстана письмо с просьбой проверить «Тазалык» и «Бишкекводоканал».

«По информации горожан, данные предприятия систематически допускают нарушения, связанные с выставлением счетов и расчетом стоимости предоставляемых услуг. В частности, жители указывают на следующие проблемы: «Бишкекводоканал» завышает счета за водоснабжение и водоотведение, приписывая объемы потребления, которые не соответствуют реальным показателям. МП «Тазалык» не учитывает фактическое число зарегистрированных проживающих в домах и квартирах, что также приводит к избыточным начислениям. Данные вопросы требуют особого внимания, так как они затрагивают интересы населения и могут свидетельствовать о нарушениях в деятельности указанных предприятий», — отметил он.

Парламентарий просит провести детальную проверку деятельности ПЭУ «Бишкекводоканал» и МП «Тазалык» за 2024 год и представить отчет, отражающий обоснованность выставленных счетов, корректность расчетов и наличие возможных приписок.

Ранее на заседании парламента Дастан Бекешев заявил, что «Тазалык» и «Бишкекводоканал» начислили бишкекчанам счета за лишних людей, не проживающих в квартирах. По его словам, теперь горожане, в том числе люди с ограниченными возможностями здоровья и пенсионеры, вынуждены ходить по учреждениям и доказывать, что у них не проживает в квартире столько людей. Нардеп призвал бишкекчан, которые не проверяют свои счета, проверить, не обманывают ли их муниципальные службы.

Вице-мэр города Рамиз Алиев заявил, что мэрия соединила пять предприятий и теперь горожане могут оплатить их услуги одним платежом. Речь идет о «Бишкектеплоэнерго», «Бишкектеплосети», «Бишкекгорлифте», «Бишкекводоканале» и «Тазалыке». При этом завышенные суммы, по его словам, приходят из-за того, что в базах предприятий указано разное число жильцов.

«Оказалось, что один и тот же горожанин в «Тазалыке» оплачивает за троих человек, а в «Водоканале» — за пятерых. В обоих случаях имеется акт проживания. Принято решение, чтобы организации обменялись актуальными справками и направили счета по наибольшему числу людей», — объяснил чиновник.

Он призвал бишкекчан обращаться в любое из предприятий со справкой от квартальной или с актом, чтобы им сделали перерасчет.

Рамиз Алиев отметил, что в столице проживает 1,5 миллиона человек, но из них платят за коммунальные услуги только 800 тысяч.
Ссылка: https://24.kg/vlast/316883/
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