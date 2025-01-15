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Власть

В Туркменистане Гурбангулы Бердымухамедова провозгласили отцом нации

В Туркменистане бывшего президента страны Гурбангулы Бердымухамедова провозгласили отцом нации. Об этом сообщает «Туркмен ньюс».

из интернета
Фото из интернета. В Туркменистане Гурбангулы Бердымухамедова провозгласили отцом нации

Ныне председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова публично назвали отцом нации. Это сделал вице-премьер правительства, министр иностранных дел Рашид Мередов на заседании главы меджлиса и членов кабинета министров.

Заседание транслировалось по государственному телевидению, а подробный отчет с упоминанием нового статуса опубликован государственным информагентством Туркменистана.

Отмечается, что, по мнению наблюдателей, новое обращение к Гурбангулы Бердымухамедову, скорее всего, станет его очередным официальным титулом. Сейчас все государстенные СМИ обязаны в своих телепрограммах и публикациях называть его аркадагом (покровителем) и национальным лидером туркменского народа. При этом к титулу аркадаг часто добавляются другие определения: «герой-аркадаг», «наш милосердный аркадаг», «наш герой — ученый аркадаг».

Теперь полный титул 67-летнего Гурбангулы Бердымухамедова звучит так: «национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана, отец нации герой-аркадаг».

Отметим, что экс-глава Туркменистана не первый, кому присудили высокий титул.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон носит с 2015 года титул «основатель мира и национального единства — лидер нации». В РТ также принято называть «Его превосходительством».

Нурсултан Назарбаев, служивший на высшем посту 30 лет, в 78 лет передал власть в 2019-м преемнику, спикеру сената Касым-Жомарту Токаеву. В тот момент он носил титул «первый президент Республики Казахстан — елбасы, лидер нации».

Спустя год после кровопролитных событий января 2022-го «лидер нации» исчез из титула Назарбаева. Конституционный суд РК также лишил Назарбаева статуса елбасы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/316880/
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