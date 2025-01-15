Депутат предлагает рассмотреть вопрос строительства кольцевой дороги в Бишкеке

Депутат Жогорку Кенеша Марлен Маматалиев предлагает рассмотреть вопрос строительства кольцевой дороги в Бишкеке. Он разработал проект постановления «О мерах по снижению транспортных заторов и обеспечению безопасности движения автомобильного транспорта на территории городов Бишкек и Ош».

«Предлагается кабинету министров рассмотреть возможность разработать и утвердить план строительства кольцевой автомобильной дороги вокруг Бишкека в рамах государственно-частного партнерства с последующей подготовкой технико-экономического обоснования. Кольцевая автомобильная дорога сможет обслуживать больший объем движения, что способствует более быстрому передвижению транспортных средств и разгрузит основные улично-дорожные сети, проходящие через территорию города», — пояснил инициатор.

Нардеп также считает, что в целях разгрузки дорог можно практиковать перенос транспортно-распределительных железнодорожных центров за территорию столицы.

«Улично-дорожная сеть города представляет собой прямоугольную схему движения. Главные автомобильные дороги: проспекты Манаса, Чингиза Айтматова, Чуй, Дэн Сяопина, Жибек Жолу, улицы Шабдана Баатыра, Курманжан Датка, 7 апреля, Масалиева, Токомбаева, Жайыла Баатыра, Барпы Алыкулова, Льва Толстого и другие. И это самый загруженный участок столицы. Чтобы проехать с севера на юг, с востока на запад и наоборот, все транспортные средства в частности передвигаются через этот прямоугольник, где посередине города проходят железнодорожные пути. Строительство мостов, пробивка дорог, транспортных развязок и эстакад через железнодорожные пути сообщения позволит решить проблему с разгрузкой основных маршрутных направлений между направлениями север — юг и юг — север, восток — запад, запад — восток. Предлагается рассмотреть возможность разработать и утвердить план переноса транспортно-распределительных железнодорожных центров за территорию Бишкека с последующей подготовкой технико-экономического обоснования», — говорится в справке-обосновании.

Другим решением проблемы с транспортными заторами депутат называет внедрение централизованной адаптивной автоматизированной системы управления светофорами, которая обеспечит мобильность передвижения в больших городах, координируя движение индивидуального и общественного транспорта и пешеходов, и обеспечит безопасность дорожного движения при одновременном снижении вредных выбросов в атмосферу.

Нужно решить вопрос с правильной автоматической регулировкой светофоров, которые будут централизованно регулироваться с одного пульта управления, добавил Марлен Маматалиев.

Аналогичные проблемы решать поэтапно также предлагается в южной столице.