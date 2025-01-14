Госорганы Кыргызстана переходят на цифровое оформление кадровых документов

В системе госуправления Кыргызстана начался переход на цифровое оформление кадровых документов. Отныне приказы о приеме на работу, увольнении, отпусках и других кадровых вопросах будут создаваться исключительно в цифровом формате. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Ранее кадровые документы дублировались на бумаге, что требовало значительных временных и финансовых затрат.

Напомним, с 2022 года документооборот между государственными органами осуществляется в цифровом и бумажном форматах. Однако в сентябре 2024-го для около 700 видов документов бумажный формат был исключен.

«Однако кадровая документация (приказы о назначениях, освобождениях от должности, командировках, ротациях, отпусках и другое) до сих пор дублировалась на бумаге, что занимало много времени и требовало значительных ресурсов», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, только цифровизация кадровых документов, таких как приказы об отпусках для 300 тысяч бюджетных работников, ежегодно позволяет сократить использование более 1 миллиона листов бумаги формата А4.

В ближайшее время все государственные и муниципальные органы страны перейдут на цифровое оформление кадровых документов, что облегчит работу сотрудников и снизит нагрузку на бюджет.