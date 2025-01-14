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Власть

Долг Минэнерго Кыргызстана по кредитам составил $1,5 миллиарда

На заседании комитета Жогорку Кенеша по топливно-энергетическому комплексу, недропользованию и промышленной политике депутат Женишбек Токторбаев поинтересовался, прекратит ли Министерство энергетики брать кредиты.

Он отметил, что в настоящее время долг министерства составляет $1,5 миллиарда.

Министр энергетики Таалайбек Ибраев ответил, что не может прекратить брать кредиты, тем более беспроцентные на длительный срок. И добавил, что скоро внесет на рассмотрение Жогорку Кенеша кредит в $500 миллионов на строительство ГЭС «Камбар-Ата-1».
Ссылка: https://24.kg/vlast/316740/
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