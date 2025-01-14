Студентам из Бангладеш запретили работать курьерами в Бишкеке

Иностранные студенты, которые учатся в вузах Кыргызстана, не могут работать курьерами. Об этом на заседании парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции заявил заместитель министра внутренних дел Нурбек Абдиев.

По его словам, сотрудники милиции провели разъяснительную работу с иностранными гражданами.

«Студенты из Бангладеш, которые учатся в Бишкеке, не должны работать курьерами. Мы их оштрафовали, а их скутеры на штрафстоянке. Они нарушали ПДД. Те, кто приехал учиться, должны этим и заниматься», — сказал он.

Замминистра отметил, что ограничения не касаются граждан, приехавших в Кыргызстан по рабочей квоте.