Минэнерго планирует выйти на большую прибыль, повышая тарифы на электроэнергию

На заседании комитета Жогорку Кенеша по топливно-энергетическому комплексу, недропользованию и промышленной политике министр энергетики Таалайбек Ибраев заявил, что в 2029-2030 годах ведомство планирует выйти на большую прибыль.

Для этого, по его словам, депутаты должны поддержать новую тарифную политику, которую разрабатывает кабмин.

Так, после принятия новой тарифной политики в 2029-м прибыль национальных энергетических сетей должна составить около 900 миллионов сомов, а в 2030 году — 7 миллиардов 200 миллионов.