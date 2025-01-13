С 22 января Кыргызстан вводит упрощенные правила оформления виз для иностранцев

Министерство иностранных дел Кыргызской Республики информирует о некоторых изменениях в процедуре оформления виз.

В частности запускается процедура оформления электронных виз до 24 часов с момента подачи заявки при выборе услуги по срочному тарифу.

Для иностранных граждан, планирующих посетить КР с деловыми, туристическими или иными целями частного характера (например, для посещения друзей или прохождения медицинского обследования), появляется возможность оформления визы новой категории «Сапар виза (тип J)» сроком до 90 дней с однократным или многократным въездом/выездом.

Ранее действующие категории виз — «деловая», «туристическая», «горный туризм» — будут упразднены.

Новшества станут доступны на портале «Электронная виза» с 22 января 2025 года.

В связи с этим Министерство иностранных дел рекомендует заблаговременно планировать поездки в Кыргызскую Республику.

Для получения более подробной информации можно обратиться в консульский департамент Министерства иностранных дел по адресу: город Бишкек, улица Тоголока Молдо, 10, а также по номерам горячей линии: +996703428865 и +996999312002 (включая мессенджеры WhatsApp и Telegram).