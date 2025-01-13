Депутаты Жогорку Кенеша одобрили строительство уже возведенного моста

Депутаты комитета Жогорку Кенеша по бюджету, экономической и фискальной политике одобрили в первом чтении строительство моста кыргызско-китайской дружбы. Кабмин решил согласовать с нардепами строительство уже после того, как мост возвели.

Отметим, реализовала проект китайская сторона. А построен он для содействия дальнейшему развитию торгово-экономических отношений между странами.

Мост длиной 187 метров находится на пограничном пункте «Иркештам» на трассе Ош — Сары-Таш — Иркештам в Алайском районе Ошской области.

Завершив все работы, Китай передаст объект кыргызской стороне. Дальнейшие расходы по содержанию моста Кыргызстан несет сам.