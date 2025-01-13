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Власть

Президент подписал Закон «О стандартизации»

Президент подписал Закон «О стандартизации». Документ призван оптимизировать правовую основу сферы стандартизации, гармонизировать национальную систему стандартизации с международной практикой, повысить качество и конкурентоспособность продукции, содействовать проведению работ по стандартизации и устранению технических барьеров в торговле.

Законом предусматриваются:

  • принципы добровольности применения стандартов, открытости разработки национальных стандартов, участия всех заинтересованных сторон и достижения консенсуса при разработке стандартов, гармонизации национальных стандартов в соответствии с международными и региональными стандартами и другие;
  • положения, касающиеся разработки национальных стандартов в соответствии с программами разработки национальных стандартов и (или) в инициативном порядке субъектами национальной системы стандартизации на основе консенсуса;
  • виды регистрации документов по стандартизации — это обязательная и учетная регистрация;
  • условия применения документов по стандартизации.

Документом также уточняются функции государственных органов в сфере стандартизации.
Ссылка: https://24.kg/vlast/316572/
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