Президент подписал Закон «О стандартизации». Документ призван оптимизировать правовую основу сферы стандартизации, гармонизировать национальную систему стандартизации с международной практикой, повысить качество и конкурентоспособность продукции, содействовать проведению работ по стандартизации и устранению технических барьеров в торговле.



Законом предусматриваются:

принципы добровольности применения стандартов, открытости разработки национальных стандартов, участия всех заинтересованных сторон и достижения консенсуса при разработке стандартов, гармонизации национальных стандартов в соответствии с международными и региональными стандартами и другие;

положения, касающиеся разработки национальных стандартов в соответствии с программами разработки национальных стандартов и (или) в инициативном порядке субъектами национальной системы стандартизации на основе консенсуса;

виды регистрации документов по стандартизации — это обязательная и учетная регистрация;

условия применения документов по стандартизации.

Документом также уточняются функции государственных органов в сфере стандартизации.